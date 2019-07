Život Pavlíny Wolfové se sportem: Na pohodu

Rodinu si nevybíráme, přátele ano. Asi proto já mám tři úplně šílené kamarádky. Jedna z nich – Klára – se právě teď drápe na K2. Bůh ji opatruj, beru to tak, že je to její práce chodit po horách, tedy je to vlastně v pořádku a dobře to dopadne.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové

Ty další dvě ale dělají úplně běžná povolání – Míša je právnička, Monika personalistka. I tak je to však táhne do hor. Kdykoli mohou, berou cepíny, mačky, lezou ledy, na skialpech stoupají do kopců anebo na převodu 1:1 dobývají na kolech krpály. A píšou mi – čau Paw, co děláš o víkendu? Co si dát nějakou ferátku na pohodu? Kdykoli se k nim přidám, měsíce se léčím. Dala jsem s nimi „na pohodu" skialpy (třikrát a vždycky katastrofa), vypravila jsem se za nimi na horské kolo (a zahodila ho s pláčem v půlce mnohakilometrového kamenitého kopce)… Ledy jsem vyloučila, protože nejsem sebevrah. Nakonec jsem jednou kývla na ferátu. Blížíme se k hoře, dívám se nahoru – asi kilometr nade mnou visí nějací lidé s batohy na zádech. „Holky, kdo se támhle dobrovolně vydá? Šílenci?" Odpověď: „Paw, tam nekoukej, tam samozřejmě nejdem, ano, to jsou šílenci." Za čtyři hodiny jsem přesně tam visela. Holka, cítící se nejlíp na pevné zemi, komíhala jsem nohama v kilometrové výšce nad dírou, poprvé v sedáku uvázaná k ocelovému lanu (co tam někdo snad dobře připevnil) za přezky (které snad prošly výstupní kontrolou v továrně na přezky). Myslela jsem, že končím, děti už neuvidím, že už nikdy nic nebude… A co myslíte? Od té doby jsem ferátový misionář, cvaknou přezky, beru helmu a běžím. Zamilovala jsem se. Jo, chtělo to sakra opustit komfortní zónu, o tom žádná, ale, jak víme, bez oběti není odměny. Zkuste to taky. Na pohodu.

Autor: Pavlína Wolfová