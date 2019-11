Život Pavlíny Wolfové se sportem: Odchody z domova

Víte, co se traduje? Život začíná, když pes umře a děti odejdou. Ale vysvětlete to rodičům. Zvláště pak matkám. Podívejte se na nás. Většinu té části života, kdy je vychováváme, své děti cepujeme. Nutíme je, aby se pilně učily, především jazyky, ať můžou jednou vyrazit do světa. Dohlížíme, že docházejí do kroužků, disciplinovaně přistupují k tréninkům a pořád v různých variantách opakujeme, že to dělají pro sebe, že je to proto, aby z nich jednou něco bylo.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové