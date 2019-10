Curling je pro mě tak trochu záhada. Měla jsem kdysi děsně línou známou, které se nic nechtělo. A jednoho dne mi přistála na Facebooku pozvánka na curlingové závody, jichž se účastnila. Hrozně mě to překvapilo.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové

Šla jsem se podívat, je to už spoustu let, a viděla jsem poprvé curling a svou známou v jakéms takéms pohybu. Dodnes nevím, co dotyčnou posunulo z totální letargie do sportovního nadšení, jaká že to byla síla, ale, pokud vím, kameny posílá po ledu pořád. Hraje ve smíšeném družstvu, a tak se nabízí odpověď, že jedině při tomhle sportu uvidí vzrostlého muže – a ne jednoho – obratně nakládajícího se smetákem.