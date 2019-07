Prý s tím začali už dávno domorodci na Velikonočních ostrovech. A dneska na něm řádí Rihanna anebo trénuje bývalý cyklista Alberto Contador. Píšu o paddleboardu, o prkně s pádlem, co ho bedlivě sleduju zatím jen ze břehu. Prý je vynikající na kondici, soustředění, hubnutí, lze na tom prkénku s pádlem v ruce závodit v rychlosti, svižnosti, v orientaci.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové

Sjíždět řeky, nakukovat do rákosí, stěhovat bagáž, sledovat nepozorován dění na hladině i pod ní. Je to hit, běžně dostupný (dokonce i v nafukovací verzi) a zkrátka celkově prospěšný. Dostala jsem od redakce sportovního Deníku úkol o něm napsat. Asi abyste to taky zkusili – já to, slibuju, udělám hned příští pondělí.