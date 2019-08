Golfistu poznáte snadno. Bývá to takový neveselý člověk se železnou holí v rukách, kterou švihá naprázdno před sebe, kroutí hlavou a při tom sám sobě klade otázky, na něž si neodpovídá.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové

Monolog běžného golfisty: „Jak to hraješ? Co to bylo za odpal? Prooooč? Co ti je, co ti sakra dneska je?“ Aby takových smutných lidí ubylo a snížilo se riziko zranění, vymyslel někdo chytrý, že se jim v první řadě vezmou hole. Zachová se díra v zemi a něco, čím se do ní musí trefit, aby byl klid, ale zvětší se. Namísto malého tvrdého míčku se jim dá kopačák.