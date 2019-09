Možná, že to spojení dvou sourozeneckých duší, posílené ženským elementem, znamená víc, než si vůbec dovedeme představit. Právě nastoupily do světel reflektorů, jmenují se na naše poměry trochu legračně Linda a Brenda ale to se zřejmě hodí, protože se o nich mluví nejen doma, ale i ve světě.

Řeč je o tenisových sestrách Fruhvirtových. Je jim dvanáct a čtrnáct a po kurtech s přehledem honí dospělé tenistky.

Možná by se na to měl někdo zaměřit, u nás se sestrám daří. A co teprve dvojčatům! Slyšeli jste o sestrách Machatových? Jiřina a Hana druhá o dvě a půl minuty starší než ta první, ročník 1938. Nejdřív sbíraly medaile ve skocích do vody, pak je vozily ze světových šampionátů v gymnastice. Nakonec se prosadily v baletu. Zase ženská sourozenecká energie, navíc posílená splečným zrozením.

A co se sportem udělá, až nastoupí trojčata? Zatím se to stalo historicky poprvé na olympiádě v roce 2016 v Riu. Leila, Liina a Lily Luikovy identická trojčata z Estonska startovala na maratonu. Tenkrát se prý poprvé v životě před celým světem od sebe trošku vzdálila někde na 15. kilometru, která ty dvě předběhla se po pravdě nedalo rozpoznat. Na bednu to ani jedné nestačilo.

Zatím! Dneska je jim 33, pořád trénují a Tokio se blíží…