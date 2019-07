Sama jsem se rozhodla, že Lužnice mi nestačí – je teplá a teče pomalu – a vydám se s dcerou na ten náš jediný vodácký víkend v roce na rakouskou divokou řeku Salzu. Někde jsem četla, že takovým jako já se říká „solární vodáci“ – pravý vodák vyráží zjara v čase tání, sjíždí Mumlavu nebo Jizeru, dobrovolně se vystavuje mrazíkům a nikdy nezamíří mezi „soláry“ do zácpy na řeku. My ostatní pak vyrážíme „na pohodu“.

Vím, i posledně jsem tu psala o vodácích, ale berte to jako terapii řekou, je jí při padajících teplotních rekordech, dle mého, potřeba. Mimochodem, nedávno jsem sjela řeku na Bali – upřímně, je tam vedro, všichni tam jezdí za slanou vodou, tak jsem se vydala kousek po sladké. Byla to cesta do pravěku – obří kapradiny, ještěři zírající z kamení u břehu, hadi na exotických obřích stromech, liány a cestou hluboké rokle a průseky džunglí. Byla to nádhera, řeknu vám. Takový ideál pro nás, soláry.

Přeju těm pravým jarním vodákům klidné léto a nám ostatním svatou trpělivost, až se ucpeme v říční zácpě na Vltavě.