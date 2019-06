Na základě pozorování vodáckého prostředí mohu říct, že sport končí s prvním panákem. Anebo s prvním, snad druhým, pivem. Vidím to tak, že strejda Jarda s tetou Helenou logicky přistupují k lodi jinak než například dvojskifaři Imre a Michálek.

Ti před výkonem, natož při něm, alkohol pochopitelně nepožívají (a ani na sebe nevolají z lodi „Ahój!“), protože by je to za prvé zdržovalo a za druhé to nepotřebují k povzbuzení.

Na rozdíl od Jardy s Helenou totiž Imre s Michálkem mají k dispozici dav fanoušků a taky realizační tým včetně psychologa a fyzioterapeuta. Kdo nemá fanoušky, psychologa a fyzioterapeuta a chystá se na vodu, musí to někde kompenzovat. Každý přece potřebuje povzbudit, nabudit anebo ulevit, když na to přijde.

Čeští amatérští vodáci se tak tradičně zaměřili na spolehlivého roztleskávače – alkohol.

Zrovna teď se o novele zákona o vnitrozemské plavbě vedou debaty na nejvyšší úrovni. A zatím to vypadá tak, že panák či dva jsou na některých oblíbených úsecích českých řek akceptovatelní. A asi je to tak v pořádku, když připustíme, že tady končí sport a začíná sranda.

Takže Ahój!