Život Pavlíny Wolfové se sportem: Ty chci vidět hrát!

Nepovažuji vrcholové sportovce za hrdiny. Jsou obdivuhodní, skvělí, potřební, ale hrdinové to nejsou. Je to jejich výsostná volba, jak se nějaký čas lépe či hůře živit, jak kam a proč chodit do práce.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové