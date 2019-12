Kdysi jsem četla, a pak sem, na stránky Sportovního deníku, psala, o stížnostech na tuhle kategorii českých hokejistů. Roky se jim moc nedařilo, a tak koučové dali hlavy dohromady a vymysleli, že za to můžou jejich matky. Vozí je totiž na tréninky, podstrojují jim a hráči jsou pak rozmazlení a bez motivace vítězit.

Rozmazlený hokejista rovná se žádná medaile. Tehdy jsem se rozčílila, teď se rozčilovat nebudu budou Vánoce. Ale budu se dojímat. Jakpak asi ty rozmazlovací maminky nesou skutečnost, že jejich chlapečci, namísto aby se cpali cukrovím u pohádek, někde odpalují puky? Namísto štědrovečerní večeře odfukují v posilovně?

Mám vlastně taky sportovce do 20 let, je mu čtrnáct, a tak si říkám, že je skvělé, že mu sezona začíná na jaře a na podzim končí, když hraje baseball.

O Velikonocích jsem ho sice neviděla už pěkných pár let, protože hraje, ale Vánoce se mi ani na oltář národní reprezentace položit nechtějí. I když by se to kdy mělo stát, i když bych já byla na syna nekonečně hrdá, stejně by ve mně nahlas brečela máma, co chce mít syna pod stromečkem jen pro sebe. Zkrátka jsem s vámi, rozmazlující matky hokejistů. Ať kluci aspoň vyhrajou!