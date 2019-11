Život Pavlíny Wolfové se sportem: Zelené dresy fotbalistů

Přemýšlím a nepřicházím na to. Proč jsou národní dresy fotbalistů limetkové? Jsem pořád na začátku. Vycházím aspoň z toho, že jsem osobně ráda, že už nejsou rudé. Nakonec, měly premiéru v Bulharsku v den oslav třiceti let od Sametové revoluce. To zaprvé.

Pavlína Wolfová | Foto: Archiv Pavlíny Wolfové