Martin Komárek | Foto: Deník

Studentky zemědělské univerzity musely odložit podprsenku, aby byly připuštěny ke zkoušce. Nikoli na žádost obšourného pedagoga. Dívky neprošly bezpečnostním rámem, ten kosticové podprsenky rozpípaly. Výměna sexuálních úsluh za dobrou známku je odporná záležitost. Tento příběh s podprsenkami má však obecnější dosah. Ukazuje, že prokazování znalostí, na kterém byly školy založeny od starověku, skončilo. A nikdo neví, čím to nahradit.

Proč museli studenti procházet rámem jak na letišti nebo u soudu? Nesměli mít nic kovového. Že by zbraň? Ne, něco, čím by mohli obalamutit počítač, na kterém dělali test. U toho měli mít přesně stanovený čas, vše snímal kamerový systém. Podvádění se totiž na škole nebývale rozmohlo a proto vedení přestoupilo k bezpečnostním opatřením jako z vědeckofantastického filmu.

Chmury v Kyjevě (i v Praze)

A došlo i na podprsenky, což by se vyjímalo v hořké komedii. Hoří má panenko dvacátých let tohoto století.

Největší patálie je však v tom, že ani takový šílený úlet „podvádění“ nezabrání. Technika spolu s umělou inteligencí činí znalosti v klasickém slova smyslu zbytečnými. Švindlování je nemravné, ale v tomto případě omluvitelné. Student už tuší, že budoucnost nepatří mrtvému učivu. Proč tedy dělat zbytečnosti, když může čas trávit užitečněji? Zoufalé snaha pedagogů udržet vše při starém, končí svlékáním podprsenek. Nepůjde to, ani kdyby příště museli být žáci zkoušeni nazí, se zavázanýma očima a svázanýma rukama.

„Myslela jsem, že to nemyslí vážně, nicméně mi nezbylo nic než jít na záchod si podprsenku sundat. Byla jsem extrémně rozčílená, ale nešlo nic dělat, protože další den byla kapacita v centru plná, potom by mi termín na splnění testu propadl,“ řekla jedna ze studentek.

I proto odešla na záchod a podprsenku sundala.

Rusko je nejhorší škůdce v boji proti změně klimatu

Škola pochopitelně svolala etický panel. Pokud by chtěli učitelé dohrát šílenou hru do ještě šílenější pointy, celou akci by schválil a vydal by prohlášení: Studentky si mohou za všechno samy, kdyby přemýšlely, vzaly by si prádlo bez kostic, aby se nevystavily podezření. Na příště se toto nařizuje. Podobně, pokud má někdo amalgamové plomby, musí odložit zuby v šatně.

Ale vážně. Je nejvyšší čas na celostátní úrovni jednat, jak nahradit dosavadní systém oceňování žáků všeho druhu. Rozhodnutí musí přijít rychle, protože jinak se může vzdělávací systém zhroutit.