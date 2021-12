My Češi jsme strašně namyšlení, i když často nemáme být na co. Už hezkou řádku let mi vrtá hlavou třeba naše namyšlenost vůči Francii. Má kořeny někde hluboko v devadesátých letech, kdy byla klausovským okruhem v ODS označována téměř za „komunistický“ stát. Za model, který my tady v Česku rozhodně nechceme. Klausovi, který byl dlouho premiérem a pak ještě prezidentem, se o tom podařilo přesvědčit velkou část Čechů.