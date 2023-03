Kateřina Perknerová | Foto: Deník

Už zase. Politici nevykonávají dobře svoji práci, a tak za ně musejí zaskakovat soudci. Pavel Rychetský během svých dvaceti let v čele Ústavního soudu striktně odmítal kritiku, že jím vedená instituce vystupuje jako třetí parlamentní komora. „My pouze hlídáme parlament,“ tvrdí.

A tento úkol ho bude čekat i nyní. Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění, v jehož důsledku klesne navýšení penzí o tisíc korun. Vedly ho k tomu především ekonomické důvody. S podporou vládní předlohy ale velmi váhal. „Pokud by opozice zákon nakonec nenapadla, považoval bych za svou povinnost učinit podání k Ústavnímu soudu sám,“ řekl.

Vláda v pravicové pasti

Kromě pochybností o čistotě legislativního procesu dal za pravdu hnutí ANO v tom, že vláda toto téma mizerně komunikovala. A souhlasil s jejími zástupci, že do státního rozpočtu na rok 2023 nezahrnula žádné zdroje na mimořádnou valorizaci penzí. Horký brambor tak budou za vládu tahat muži a ženy v taláru.

Pavel se zachoval v extrémně obtížné situaci státnicky a ukázal ležérním ministrům žlutou kartu. Šéf resortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka si je jistý, že předpis před nejvyšší soudní instancí obstojí. O jeho špatném svědomí a snaze o nápravu ale svědčí fakt, že se včera sešel s politiky ANO, aby zahájil debatu o celkové důchodové reformě. K té vyzval i Pavel. Bez základní shody na tomto tématu by se Česká republika dostala do maléru. A to nechce nejen vláda a prezident, ale ani Babišovo hnutí.