Martin Komárek | Foto: Deník

V Polsku zruší domácí úkoly na základní škole. Střední bude následovat. Podplácení voličů to není. Kdepak bude tato vláda, až děti dorostou? A rodiče, pokud to nejsou vyložení ctižádostiví puntičkáři, si po dobu, kdy se smolí úlohy, od svých potomků odpočinou.

Otázka tedy zní: Je to správné rozhodnutí a měla by je Česká republika následovat?

Odpověď zní ano, i když ti, co tvrdí opak, rozhodně nejsou bez argumentů. Podívejme se tedy nejprve, čím se mohou ohánět. Děti mají (oprávněnou) chuť, jakmile zmizí ze školy, hodit ji za hlavu a věnovat se onačejším záležitostem, jako je mobilní telefon, televize, počítač a doufejme že i dnes ještě trochu sport nebo zábavné lelkování.

Domácí úloha, může být i krátká a snadná, vede k tomu, že si děti procvičí znalosti a zůstanou ve spojení s tím, že jsou i žáky. Taková povinnost přece nikoho nezabije, pokud je užívána s mírou. Argument, že dospělým také nikdo nemůže nutit práci domů, platí jen na papíře. V mnoha povoláních se bez přípravy neobejdou. Jinde slouží přesčasy, mimořádné a víkendové směny. A co je nejhorší, spousta zaměstnanců je neustále online svému šéfovi či dotěrným kolegům napospas. Tak jen ať si děcka zvykají.

Kdo by tak mohl být národním ptákem...

To však můžeme proti zastáncům domácích prací také otočit: Kdy jindy má být člověk bez starostí a bujarý, ne-li v dětském věku? Sama školní docházka zabere půl dne a na druhém stupni základní školy i víc. Žáci se učí (či neučí) obecné věci, nepřipravují se na povolání. Jde spíš o jakousi socializaci, aby nerostli jako dříví v lese.

A pak je tu asi nejsilnější argument: Pokud jsou učitelé dobří a k něčemu, měli by přece děti naučit všechno v hodinách. A měli by být schopni to procvičit. Neměli by hustit do hlav nesmysly a balast, měli by se soustředit na podstatné a podat to zábavnou formou. Jistě, tady chceme to, co chtěl už před stovkami let velký Jan Ámos Komenský. V jedenadvacátém století se to zdá být v jeho domovině nedosažitelné. Tak aspoň zrušme ty úkoly.