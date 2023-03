Žďár nad Sázavou - Spolumajitelka obchodu nazvaného H. V. ve Velké Bíteši na Žďársku D. P. si podle svých slov spletla celníka se zlodějem a rázně jej z prodejny vyprovodila. Celník přišel do obchodu na kontrolu. Jenže reakcí ženy byl natolik zaskočen, že se nezmohl prakticky na žádný odpor. Navíc přitom utrpěl zhmožděninu palce na ruce, když mu žena prst přivřela do dveří.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Petr Przeczek

Případ se po roce a osmi měsících dostal až před Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. D. P. je obžalovaná z násilí proti úřední osobě, za což jí hrozí až čtyři roky vězení.

K soudu včera nepřišla. Zdůvodnila to tím, že považuje soud za podjatý. Je prý nemocná a podle jejího názoru měla být amnestována. Jenže soudkyně Ilona Moučková její výtky nepřijala.

Nepřebírala obsílky

„Obžalovaná se k soudu nedostavila bez řádné omluvy. Kdyby si přebírala obsílky, tak by věděla, že soud podjatý není, protože případ dostal na starost jiný soudce, a amnestie se na ni nevztahuje, protože si podala odpor proti trestnímu příkazu a rozsudek nebyl v době vyhlášení amnestie pravomocný," vysvětlila na začátku hlavního líčení Ilona Moučková. Ta rozhodla, že se hlavní líčení bude konat v nepřítomnosti obžalované.

Soudu se omluvili i dva z pěti předvolaných svědků, včetně poškozeného celníka Svatopluka Mikuše. Když státní zástupce četl obžalobu, byla kromě něj v jednací síni pouze soudkyně a zapisovatelka. „Obžalovaná úmyslně fyzicky napadla příslušníka celní správy, který ve firmě H. V. prováděl místní šetření, přestože řádně prokázal svou totožnost a v ruce držel služební průkaz," přečetl z obžaloby státní zástupce David Vetešník.

Moment překvapení

Incident se odehrál 15. prosince 2011 ve Velké Bíteši ve vchodových dveřích do provozovny H. V. kolem půl čtvrté odpoledne. D. P. podle obžaloby chytila mnohem statnějšího celníka za bundu pod krkem, využila jeho překvapení a vytlačila ho ven. Celník se přitom stačil chytit hrany dveří, které ale D. P. podle obžaloby zatlačila a přivřela celníkovi prst do dveří a snažila se ze zámku vytáhnout klíče, v čemž jí podle obžaloby pomáhal manžel. Celníkovi žena způsobila zhmožděninu prstu a jedenáctidenní pracovní neschopnost.

„Ten člověk přišel do prodejny v době, kdy jsem s manželem skládala zboží za sto tisíc korun. Byla jsem předkloněná, když jsme toho člověka zahlédla. Zpanikařila jsem a dostala strach, že je to zloděj," uvedla obžalovaná do policejního protokolu, který soudkyně přečetla. Pokorná popřela, že by celník jakkoli prokázal svou totožnost.

Projednávání případu bude pokračovat 19. září.