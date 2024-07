Jihlava – Do naprosto zbytečných problémů se dostal dvaadvacetiletý vyučený kuchař z Jihlavy, když se loni v červnu rozhodl přepadnout s nožem v ruce hernu v Jihlavě. Nejen že nic neukradl, protože ho zaskočila reakce přepadeného, ale pod tíhou okolností se šel druhý den k loupeži dobrovolně přiznat na policii. Přepadený Vietnamec totiž lupiče poznal na ulici.

Kajícné doznání nakonec muži u soudu pomohlo. Přestože mu hrozilo až deset let za mřížemi, vyvázl s dvouletým trestem vězení, podmínečně odloženým na tři a půl roku. „Není obvyklé, aby se pachatelé nejzávažnějších zločinů chodili sami přihlásit na policii," konstatoval uznale na adresu muže soudce Zdeněk Chalupa, který mladíkovi uložil výchovný trest.

Rozsudek je pravomocný, protože muž i státní zástupce se vzdali práva na odvolání. „Lituji toho a už bych to nikdy neudělal. Udělal jsem to kvůli dluhům, které jsem měl u banky a nezvládal jsem je. Teď pracuji v Německu jako kuchař a vydělávám kolem pětadvaceti tisíc korun. Pracuji šest dní v týdnu od rána do večera. Dluhy chci splatit, koupit si auto a začít normálně žít," řekl soudci Chalupovi muž.

Soudce ale poukázal na to, že si loupež dopředu promyslel. Podle obžaloby nejprve v herně Seven v Komenského ulici v Jihlavě hrál na automatech, kde prohrál poslední peníze. V herně byl tehdy sám, proto si ho muž za barem pamatoval. Muž se do herny vrátil hodinu po půlnoci. Zamaskoval se kšiltovkou, šátkem přes obličej a doma si vzal největší nůž, který našel.

„Chvilku jsem stál venku před hernou. Nikdo kolem nebyl, ani taxikáři, tak jsem se odhodlal to udělat," popisoval u soudu muž. Když přišel do herny a vykřikl na muže za barem, že chce peníze, mířil mu přitom nožem na hrudník.

Jenže místo peněz se muž dočkal nečekané reakce přepadeného. Vietnamec začal vykřikovat: „Co, co, co," a bušil přitom rukama do barového pultu. Muž se lekl a z herny utekl. Vietnamec za ním vyběhl na ulici a zavolal policii.

Muž měl na útěku odhazovat věci, což před soudem popřel. Další den pak přepadený Vietnamec lupiče poznal na ulici a vrhl se na něj. Muž utekl, ale dobře věděl, že jeho dopadení je otázkou hodin, tak se šel sám udat. Muž byl už jednou podmínečně odsouzen za krádež.