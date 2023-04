Hradec Králové – Dvě rozdílné kauzy má tento týden v plánu rozplést hradecký krajský soud. V pondělí začne řešit případ týrání svěřené osoby, v úterý se k soudu opět dostaví „vlk v rouše beránčím", podnikatel M. P.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

V opilosti dítě tloukla vařečkou

Dnes se před trestní senát postaví Hana Severová. Obžaloba ji viní z toho, že takřka dva roky trýznila ve svém bytě na Chrudimsku malé dítě.

Všechny útoky měla dělat zpravidla pod vlivem alkoholu nebo léků, kterými se snažila tlumit svoje psychické obtíže související s rozvodem a problematickou dohodou o způsobu styku nezletilých dětí s jejich otcem.

„Dítě ponižovala nadávkami, zákeřně mu vyhrožovala, že se ho vzdá a dá ho výchovy jeho otce, a také je nepřiměřeně fyzicky trestala. Zejména vařečkou a proutkem. Také dítě kousala a házela s nim tak, že naráželo na pevné předměty," stojí v obžalobě.

Vše podle spisu vyvrcholilo na začátku loňského srpna, kdy dítě údajně potrestala za to, že otevřelo dveře sousedce, která zaznamenala z bytu vycházející kouř. „Vylezla za ním na patrovou postel, kam před ní utekl, chytla jej za uši a hodila jej z výšky nejméně 1,6 metru na zem. Lámala mu prsty, kousala jej a po uchopení kolem krku s jeho hlavou několikrát silně udeřila o zeď," stojí v obžalobě.

Měl podvést deset lidí

Jako doma si už musí u hradeckého krajského soudu připadat šestadvacetiletý podnikatel M. P.

Takřka každého čtvrt roku mu zdejší soud vyměří trest. A to za různé zločiny. Naposledy soud podnikatele poslal v dubnu za mříže na dva a půl roku za vydírání. Tentokrát se bude opět zpovídat z obvinění z podvodu, kdy měl obalamutit deset lidí. Za to již trest dostal, avšak pražský vrchní soud rozsudek zrušil a celou věc vrátil do Hradce k dalšímu projednání.

Podle spisu podnikatelovo nekalé jednání mělo začít v polovině listopadu roku 2008, kdy pod smyšleným jménem pan Novák z Pelhřimova navštívil první oběť.

„V úmyslu vylákat na poškozeném směnku na částku 350 tisíc korun, kterou chtěl užít jako podklad pro získání exekučního titulu ve formě směnečného platebního rozkazu, jehož následnou realizací by se mohl neoprávněně obohatit na majetku poškozeného, předstíral zájem o koupi jeho bytu v bytovém domě za předem dohodnutou kupní cenu ve výši 250 tisíc korun," stojí v obžalobě. M. P. poté podstrčil majiteli bytu písemnost, o které se poškozený domníval, že se jedná o potvrzení převzetí zálohy na byt ve výši 10 tisíc korun. Ve skutečnosti však podepsal směnku na 350 tisíc korun.

Podobně měl M. P. postupovat i v dalších případech.