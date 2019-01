Brno - Brutální vraždou nožem skončil loni začátkem července souboj dvou mužů o jednu ženu. V úterý za čin brněnský krajský soud poslal obžalovaného Martina Čiperu na šestnáct let do vězení.

Čiperu soud viní z toho, že přímo před očima bývalé přítelkyně ubodal v ubytovně v brněnské Šámalově ulici jejího manžela. „Přitěžujícími okolnostmi pro obžalovaného byla jeho trestní minulost i surovost činu. Oběti zasadil dvacet ran a nedal jí možnost bránit se,“ vysvětlil rozsudek soudce Daniel Plšek.

Vražda v Šámalově ulici



- Vražda se stala 1. července 2018 v ubytovně v brněnské Šámalově ulici.

- Podle rozsudku měl Brňan Martin Čipera dvaceti bodnými ranami zavraždit manžela své družky.

- Čipera neunesl, že se jeho přítelkyně, se kterou čekal dítě, rozhodla s ním rozejít a vrátit se k manželovi, který se vrátil z vězení.

- Policisté Čiperu dopadli den po činu, k vraždě soka se přiznal.

- Brněnský krajský soud v úterý Čiperu odsoudil k šestnácti letům vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou.

- Rozsudek je zatím nepravomocný.

Čipera podle svého vyjádření neunesl, že ho jeho těhotná přítelkyně opustila a opět začala žít s manželem, který se právě vrátil z vězení. „Plánovali jsme společnou budoucnost, na dítě jsem se těšil. Přítelkyně mi říkala, že nechce dál žít s manželem. Poté, co se vrátil z vězení, mi ale zavolala, a řekla, že se rozhodla žít s manželem a tvrdila, že půjde na potrat,“ hájil se u soudu Čipera.

Útok pak vysvětloval tím, že se v něm nahromadily pocity zesměšnění a strachu o nenarozené dítě. Ve dnech před vraždou se s obětí popral.

Z dvaceti ran, které sokovi spícímu po požití omamných látek podle soudu Čipera zasadil poté, co bez varování vtrhl do bytu manželů, zabilo muže bodnutí do srdce. Zemřel druhý den v nemocnici. Čipera byl opilý, podle svých slov si z činu pamatuje jen první ránu nožem do krku. K činu se ale přiznal.

Podle znalců byl Čipera v době činu příčetný. „Oběť vnímal jako překážku svého štěstí,“ uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Rozsudek je zatím nepravomocný, státní zástupkyně i obhájkyně si ponechali lhůtu na odvolání.