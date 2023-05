Společnost Nemocnice Pardubického kraje se dohodla na mimosoudním vyrovnání s rodinou chlapce, který zůstal po operaci mandlí v roce 2017 v kómatu. Obě strany a pojišťovna podepsaly počátkem března dvě dohody o narovnání, podle nichž zdravotnická firma Pardubického kraje vyplatí náhrady nemajetkové újmy. ČTK to řekla mluvčí společnosti Kateřina Semrádová. Náhrady nákladů na péči bude nemocnice řešit zvlášť, dál se o nich jedná.

Adam skončil po operaci ve vigilním kómatu | Foto: Facebook/Pomáháme Adámkovi

„Obsah dohody je vázán mlčenlivostí. Detaily tak není oprávněna sdělovat žádná ze stran,“ uvedla Semrádová. Rodina se domáhala odškodnění 22 milionů korun, Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun. Pode informací ČTK je celkové výsledné narovnání kompromisem mezi oběma částkami. Otec chlapce se k mimosoudnímu vyrovnání nechtěl vyjádřit.

Podle Semrádové bude zasláním peněz na účet rodiny uzavřená část týkající se náhrady nemajetkové újmy na zdraví chlapce, tedy bolestné a ztížení společenského uplatnění, a také náhrady duševních útrap rodiny. Peníze dostanou najednou poté, co dohody za nezletilé účastníky schválí opatrovnický soud. „Šest milionů už jsme rodině zaslali jako zálohu v červenci roku 2019,“ dodala Semrádová.

Mluvčí Okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac ČTK řekl, že opatrovnický soud již obě dohody o narovnání 5. dubna schválil. Zatím však nenabyly právní moci, musí být doručeny všem účastníkům.

Zvlášť bude nemocnice řešit náhradu nákladů na péči, o nichž se dál jedná. „Rodině byla již v roce 2019 z naší strany učiněna nabídka, že po dobu probíhajících jednání o finální dohodě budou propláceny skutečné, prokazatelně účelně vynaložené náklady na péči o dítě, které nejsou hrazené ze systému veřejného zdravotního pojištění. Podle našich informací však rodina tuto nabídku zatím nevyužila,“ uvedla Semrádová.

Operace mandlí

V květnu 2017 tehdy osmiletý chlapec podstoupil operaci mandlí v Pardubické nemocnici. Čtyři dny poté začal na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc, což trvalo dlouhé minuty. Podle soudu postupovaly chybně. Kvůli krvácení do úst dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu.

Lékařka Martina Šípková dostala letos v únoru u odvolacího krajského soudu v Pardubicích za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti roční trest vězení s podmínečným odkladem na dva roky. Sestře Barboře Špásové za stejné provinění soud uložil šestiměsíční trest s ročním podmíněným odkladem. Soud také potvrdil pro lékařku dvouletý zákaz výkonu povolání v pediatrii.

Další sestru zprostil obžaloby již okresní soud stejně jako společnost Nemocnice Pardubického kraje jako právnickou osobu. Podle rozsudku neporušila žádný ze zákonných předpisů a také její interní dokumenty pro postup v podobných situacích byly dostatečné. Nejvyšší státní zastupitelství proti rozhodnutí podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, podle něj nemocnice jako právnická osoba neučinila dostatečná organizační opatření, aby eliminovala pochybení zdravotnického personálu.

Kauza Adámka Vyčítala v čase

- operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam Vyčítal v květnu roku 2017 v Pardubické nemocnici

- 4 dny po zákroku začal krvácet a upadl do bezvědomí, skončil v bdělém kómatu

- rodina podala na nemocnici žalobu a žádala odškodnění ve výši 22 milionů korun

- nemocnice rodině v březnu 2019 nabídla odškodnění ve výši 15,5 milionu korun a neomezené čerpání nákladů na péči

- nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím, že to není technicky možné

- v červnu 2019 opustil funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den sloužil jako lékař ORL

- v červnu 2019 odvolací soud rozhodl o tom, že nemocnice musí záznam vydat

- den poté nemocnice nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest milionů korun jako zálohu odškodného

- na začátku září 2019 policie zahájila trestní stíhání proti nemocnici a třem fyzickým osobám, a to jedné lékařce a dvěma zdravotním sestrám

- v dubnu 2022 padl u soudu rozsudek

- v březnu 2023 se nemocnice a rodina dohodly na mimosoudním vyrovnání