Varováním budiž případ, který nyní uzavřel ostravský soud. Na dva roky poslal za mříže devětačtyřicetiletého muže. Ten, notně opilý a bez platné jízdenky, cestoval v Ostravě tramvají. Není divu, že upoutal pozornost asistentů přepravy, kteří jej okamžitě vykázali. Muž to nesl velmi nelibě, nakonec ale s nadávkami odešel. Na zastávce však v návalu vzteku kopl do tramvaje. Z ní vzápětí vystoupili strážníci, kteří asistenty přepravy doprovázeli.

Když výtržníka požádali o předložení dokladů, začal je urážet. Plival na ně, nechyběly ani výhrůžky. „Zabiju vás,“ křičel. Při následné potyčce utrpěl jeden ze strážníků středně těžké poranění ruky, které si vyžádalo téměř dvouměsíční nemocenskou. „Byl hodně agresivní. Pokračoval i poté, co jsme ho spoutali. Takhle agresivního člověka jsem ještě nezažil,“ vzpomínal u soudu strážník, který u městské policie slouží šestnáct let.

Dvouletý verdikt je pravomocný a není proti němu odvolání. V úvahu přichází jen dovolání k Nejvyššímu soudu. To ale nemá odkladný účinek. Což znamená, že muž musí po obdržení výzvy nastoupit do vězení. Shodou okolností v současné době řeší ostravský okresní soud podobný případ. Obžalovaným je muž, který se nepohodl s asistenty přepravy, a poté zaútočil na strážníka. Trefil ho lahví do hlavy. Hrozí mu tři až dvanáct let vězení.