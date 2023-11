Tresty pro piráty silnic jsou v Česku mírné. Odpovídají spíše běžnému dopravnímu přestupku, ačkoliv agrese za volantem může vést až k dopravní nehodě s fatálními následky. Podle dopravních expertů České republice chybí pro přísnější trestání bezohledných řidičů přesná definice agresivity. Problémem jsou i nízké pokuty. Situace se podle ministerstva dopravy má změnit od příštího roku.

Agresivita za volantem. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Každý den zemře na silnicích na celém světě 3560 obětí dopravních nehod - za rok 1,3 milionu. V České republice jsou to stovky ročně. Jen od ledna do října letošního roku se ze svých cest domů nevrátilo 411 lidí. Za celý rok 2022 jich bylo 454.

Jednou z hlavních příčin vzniku vážných nehod je agresivní chování řidičů. S jeho určitou formou se setkal téměř každý šofér a je jedno, zda řídil osobní či nákladní auto, motorku, kolo, koloběžku nebo šel pěšky. Patří sem totiž třeba vybržďování, bezohledná jízda, problikávání, zdvižený prostředníček ale také třeba nadávky.

Na silnicích přibývá agresivních řidičů. Ohrožují nejen sebe, ale i ostatní:

Agresorů za volantem přibývá. Myškaře i vybržďovače má uklidnit nová kampaň

Potrestat bezohledné řidiče je však v současné době složité. Agresivní jízda není zakotvena v právních předpisech jako přestupek nebo trestný čin. Postihy jsou tak ukládané jen za konkrétní porušení zákona. I když výjimky existují – mezi ty nejsledovanější z minulosti patří případ z roku 2013, kdy řidič Christ Dimitrov Klisurov vybrzdil řidičku na dálnici D1 tak, že skončila s vozem ve svodidlech. Muž byl odsouzený na šest let ve vězení.

Odborníci proto požadují, aby se do zákona dostala přesná definice agresivity. Pomohlo by to tvrději trestat piráty silnic. „Agresivita se podepisuje na vzniku až 40 procent smrtelných dopravních nehod. Jedná se o častější fenomén, než se všeobecně soudí. Je třeba zdůraznit, že se nejedná o problém český, ale celosvětový,“ poznamenal dopravní expert a předseda expertní rady Platformy Vize 0 Roman Budský. Dodal, že najít shodu na definici agrese je a bude velmi složité.

Neuvěřitelné. Podívejte se na agresivní vybržďování:

Česko muže hledat inspiraci v zahraničí. Některé státy totiž již zákony změnily. „Za nejzdařilejší považuji nizozemskou definici. Říká, že agresivita nebo agresivní chování v silničním provozu je úmyslné jednání, jehož cílem je fyzické nebo emoční poškození jiného účastníka silničního provozu. Pakliže se toto podaří následně prokázat, řidič může počítat s přísným trestem,“ sdělil Budský.

Co vnímají řidiči jako agresivní chování za volantem? Vybržďování – 91%

Lepení se někomu na zadek auta – 78%

Předjíždění zprava – 66%

Gestikulace, troubení -55%

Nádavky, pokřikování – 52%

Předjíždění v kopci – 36%

Prudké zrychlení – 26% Zdroj: Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Inspirací může být i třeba země Francie. „Systematicky využívá kombinace technických opatření k vymáhání protiprávního jednání, bodového systému, trestního postihu, zabavení auta, v některých případech velmi vysokých pokut a dlouhých zákazů řízení. Tento komplexní přístup má vysoký potenciál odradit případné pachatele a také změnit chování těch, kteří již byli potrestáni opakovaně,“ sdělil odborník na bezpečnost v dopravě, vysokoškolský pedagog z Policejní akademie České republiky v Praze Jindřich Komárek.

Problémem jsou i nízké sankce. „Přísnější tresty mají odrazovat od nebezpečného chování. Ve Skandinávii, Francii či třeba Itálii hrozí za výrazné překročení rychlosti vysoké pokuty, policisté mohou i zabavit auto. Při agresivním stylu jízdu třeba v Maďarsku hrozí vězení. V Česku stále máme mírné tresty,“ podotkl mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Podle dopravního experta Romana Budského je nutné začít s agresivním chováním bojovat a změnit legislativu:

Agresivní řidič? Nejlepší je se mu vysmát, radí expert Budský

I řidiči přiznávají, že ze sancí strach nemají. „Z našeho posledního výzkumu vyplynulo, že obavy z postihů v podobě pokut či bodů má pouze 11 procent řidičů. Pokuty tak nejsou téměř žádným motivátorem,“ upřesnil výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Zdroj: DeníkProblém nízkých sankcí přiznávají i zástupci ministerstva dopravy. Situace by se však s příchodem roku 2024 měla změnit. „Od ledna by měla začít velká novela zákona o silničním provozu. V rámci ní se mění bodové sazby, zvyšují se horní hranice sankcí. V budoucnu plánujeme na základě výzkumů, kampaně, zahraniční dobré praxe a odborné diskuze s odborníky vydefinovat konkrétně, kde je současná legislativa nedostatečná,“ sdělil ředitel odboru agend řidičů ministerstva Stanislav Dvořák.

Zároveň připustil, že častější zabavování aut by mohlo pomoci - lidově řečeno - zchladit některé agresory.

Přísné postihy v Rakousku

Bez kompromisů se chystá trestat bezohledné řidiče Rakousko. Od března příštího roku začne platit jeho Speeder balíček. Díky němu budou moci policisté řidičům, kteří překročí v obci rychlost o 60 kilometrů za hodinu a o více než 70 kilometrů za hodinu mimo obec, zabavovat auta. K tomu obdrží šofér pokutu až pět tisíc eur (cca 117 tisíc korun).

Řidiči s praxí do pěti let od absolvování autoškoly zaviní každou šestou dopravní nehodu:

Agresivní mladí řidiči? Skutečně jsou nebezpečnější než ostatní, ukazují data

Jestliže se proviní poprvé, o vůz přijde na dva týdny. Pokud zákon poruší opakovaně v průběhu čtyř let, auto ztratí definitivně. To následně poputuje do aukce. Tři čtvrtiny z prodejní částky zamíří do fondu silniční bezpečnosti, zbytek do kasy příslušné samosprávy.