Proč? Vždyť některé země jako třeba Maďarsko, Nizozemsko či Srbsko už agresi trestají. Jako Češi jsme v rázných změnách hrozně konzervativní, pohodlní. A také se bojíme změn. Víme, že agrese je obrovský problém, že je nebezpečná, snažíme se ji řešit, ale udělat zásadní změnu si netroufneme. Jako příklad mohu uvést náš návrh, kdy jsme navrhovali mnohem přísnější tresty pro řidiče odmítající test na požití alkoholu či omamných látek. Podle nás by to měl být trestný čin trestaný podobně jako ohrožení pod vlivem návykové látky, kde by řidiči hrozil jeden rok vězení, v případě spáchání nehody tři roky a až desetiletý zákaz řízení. Neprošlo to. A paradoxní je, že se aktuálně naopak uvažuje o výrazném zmírnění právní klasifikace řízení pod vlivem značného množství alkoholu. Jdeme opačným směrem místo rázného řešení. Stejné je to i u agrese. Čekáme, co bude.

Česko se řadí mezi státy, kde není agrese definovaná v zákoně. Zavíráme před problémem oči? Doufám, že ne. Věřím, že se podaří do zákona definici agrese za volantem dostat. Už je nejvyšší čas. Případů přibývá, nejednou s tragickými následky. Bude to zřejmě na mnohem větší debatu a přesvědčování politiků o nutnosti změny.

Co je to vlastně agresivita za volantem? Agresivita má celosvětově různé definice, přesná shoda zatím není. Mně osobně se však nejvíce líbí ta nizozemská. Ta říká, že agresivita je úmyslné jednání, jehož cílem je fyzicky či emocionálně poškodit jiného účastníka silničního provozu. Je tam úmysl i předpokládaný následek. Agresi dělíme ještě na primární, kdy dotyčný chce ublížit jinému účastníkovi silničního provozu. Jako sekundární se označuje agresivní odpověď na agresivní chování.

Policie přímo kolonku agresivita ve statistikách nemá. Kolik je takových nehod ročně?

Až ve 40 procentech všech smrtelných dopravních nehod v České republice sehrává svou roli právě agresivita. V zahraničí je to často i více, okolo 50 procent.

Dokáže řidič odhalit potencionálního agresora?

Ano, tím, jak se na silnici chová. Pokud se jiný řidič lepí na zadní část vozu, už to je agrese. Stejně tak gestikulace za volantem směrem k jinému šoférovi, troubení, blikání či vybržďování. To jsou všechno známky agresivního chování. Agresoři mají všeobecně ofenzivní a rychlý styl jízdy.

Zdroj: Youtube

Lze je odhalit i na základě typu vozu?

Nedá se říci, že řidiči té značky jsou agresoři a jiné ne. Ale celosvětově je znám takzvaný efekt řidiče BMW. Agresoři usedají ve větší míře do vozů této značky. Důvod je prostý – auta mají velmi dobré jízdní vlastnosti, dobře se ovládají, a tím přitahují vyznavače rychlého a nekompromisního stylu jízdy. Další celosvětový pojem jsou řidiči bílých dodávek. Za volant často usedají mladí řidiči bez zkušeností. Mají pocit neohrozitelnosti, protože řídí robustní vůz, je z něho hezký výhled a navíc i rychle jede. Většinou se jedná o spediční firmy, takže řidiči ještě pospíchají, aby splnili úkoly.

Dopravní expert Budský: Řešíme budoucnost, ale zapomínáme na přítomnost

Jak se zachovat při ataku agresora?

Nesmírně důležité je nenechat se vyprovokovat. Každý máme lidově řečeno jiný upouštěcí ventil. Někdo si v autě zařve, někdo bouchne do volantu, jiný to s nadhledem přejde. To je vůbec nejlepší řešení. To je i smyslem naší kampaně Řitiči.cz, aby se nenechali vtáhnout do eskalace nebezpečné situace vytvořené agresorem. Neméně důležité je se dobře psychicky naladit už před samotnou jízdou – vyrazit s dostatečnou časovou rezervou a připravit se i na to, že takového řidiče mohu potkat.

Je vhodná nějaká „odplata“?

Nejlepší je dělat, že tam není a nebo, což máme ověřeno z praxe, se na něho pouze hezky přesladce usmát. Tím úsměvem ho totálně rozhodíte, duševně ponížíte. Oni totiž očekávají agresivní zpětnou reakci. Vy se ale jen usmějete. Nevědí v tu chvíli, co mají dělat, a většinou odjedou.

Bič na piráty silnic: V Česku od ledna přijdou o řidičák. V Rakousku i o auto

Co dělat, když se nepřípustné chování ze strany jiného řidiče stupňuje?

Pokud se agresivní chování opakuje, je vhodné přivolat policii. Pokud je v autě k dispozici kamera, nebo spolujezdec scénu natáčí, předat vše policistům. Rozhodně, a to zdůrazňuji, neoplácet. Riskujete tím svůj život i dalších členů posádky či jiných účastníků silničního provozu.

Je to situace budoucnosti, ale už se ví, jak zareagovat na agresora, když pojedete v čistě autonomním voze? Má nastavené limity a podle nich se řídí…

Tohle je veliký otazník budoucnosti. Jak vlastně bude vypadat mix autonomních aut a těch ostatních vozů, ale i motorkářů, cyklistů či chodců. Většina účastníků silničního provozu mít autonomní řízení nebude. Přikláním se tak k tomu, co v současné době říkají francouzští odborníci: téma autonomních vozidel je téma nikoliv na zítra, ale spíše na pozítří. Už dnes se ale odborníci celého světa na etiku zabývají nastavením parametrů, jak to bude se vzájemným chováním mezi autem řízeným člověkem a plně autonomním.