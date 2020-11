O kuriózním případu případu informovali pražští strážníci v sobotu na svém facebooku. Čerstvě ubytovaný host na toaletě ve svém hotelovém pokoji zažil nepříjemné překvapení.

Do klubíčka stočený had na dně záchodové mísy, by zřejmě rozproudil krev v žilách každému. A nic na tom nemění ani fakt, že krajta královská, která si zde hověla, není jedovatá a je považována za druh minimálně agresivní, spíše plachý.

Škrtič byl bezpečně přestěhován do útulku

Hotelový host nebyl výjimkou a tak okamžitě zburcoval recepční a za nedlouho už k žižkovskému hotelu mířila městské policie. Odchyt zbloudilého plaze proběhl bez nehod a zanedlouho už si krajta mohla obhlížet nový dočasný domov v útulku městské policie v Dolních Měcholupech. Odkud a jak se had do hotelového pokoje dostal není jasné.

Krajta královská patří spíše k menším druhům. Dorůstá maximální velikosti 1,2 až 1,5 metru, výjimečně do 1,80 metrů. Váha se pohybuje od jednoho do tří kilogramů. Své oběti zabíjí jako klasický škrtič. V nebezpečí se stáčí do pevné koule s hlavou uvnitř, proto se jí v angličtině říká ball python (míčová krajta).