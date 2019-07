Několik hektarů pole hoří za Třebíčí ve směru na Budíkovice. Momentálně zasahuje 10 jednotek hasičů a dispečink profesionálních hasičů v Jihlavě rozhodl, že bude povoláno i letadlo, které pomůže hasit.

Dým stoupá do velké výšky, část ho začíná zasahovat do Třebíče. | Foto: Deník/ Hana Jakubcová

„Plameny se rychle šíří. V ohrožení je les, zatím ale ještě nevzplál,“ uvedl službukonající hasič na dispečinku v Jihlavě. Co je příčinou, se zatím neví. Dým stoupá do velké výšky, část ho začíná zasahovat do Třebíče.