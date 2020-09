Kromě toho mu soud nařídil protialkoholní ambulantní léčbu a musí uhradit způsobenou škodu. Jednomu z poškozených pak musí zaplatit odškodné za nemajetkovou újmu dvacet tisíc korun. Středeční rozsudek není pravomocný. Obžalovaný se k případnému odvolání nevyjádřil, státní zástupkyně ještě odvolání zváží. „Trest se mi zdá příliš mírný,“ konstatovala po rozsudku Milena Smetanová.

David Suchý z Batelova se přiznal pouze ke dvěma úmyslně založeným požárům. „Myslel jsem, že když se přiznám ke všemu, tak zůstanu na svobodě a nepůjdu do vazby,“ vysvětloval soudu své původní doznání Suchý. Problém je v tom, že v několikerém doznání přiznání i přesně popsal, jak se do chat dostal a na místě činu kriminalistům ukázal, kde a jak oheň založil. To pak přesně sedělo i se zjištěním hasičů, kteří zkoumali příčiny a ohniska požárů jednotlivých objektů.

„Tyto podrobnosti mohl znát jen skutečný žhář,“ upozornila Smetanová.

Na posezení vypije 20 piv

Mimo jiné i tyto okolnosti vedly soud k rozhodnutí o vině mladíka z trestných činů poškozování cizí věci a porušování domovní svobody. Suchý je podle znalců začínající alkoholik a pyroman. U soudu přiznal, že je schopen vypít na posezení i dvacet piv. Alkohol pak u něj spouští žhářské choutky. U prvních dvou zapálených chat si toho podle znalců nemusel být úplně vědom, u dalších už ale ano.

„Kdybych se nenapil, tak by mne to nikdy nenapadlo. Teď mi jde především o mou rodinu,“ uvedl Suchý, kterému se v dubnu narodil syn.

Jako první podle rozsudku vlezl Suchý do rodinného domu v Batelově 4. dubna, kde zapalovačem podpálil svetr, od něhož chytl celý dům. Škoda se vyšplhala na bezmála milion korun. Zhruba o hodinu později měl podpálit nedalekou chatu. Od zapálené košile shořela prakticky celá.

Další chata hořela 18. dubna kolem půl jedné ráno. Obžalovaný měl v objektu najít papír a ten zapálit. Majitel odhadl škodu na více než 102 tisíc korun.

Po tomto požáru policie Suchého obvinila ze tří požárů a pustila ho na svobodu. Mezi tím se mu narodil syn. Další chata shořela 8. května. Majitel škody vyčíslil na necelých 370 tisíc korun. Kriminalisté si tehdy šli rovnou pro Suchého a soud ho poslal do vazby, kde je dodnes. Pokud se někdo ze stran proti rozsudku jihlavského soudu odvolá, bude se ještě případem muset zabývat Krajský soud v Brně.