"Před prodejnou naskočili do připraveného automobilu a odjeli. Majitel prodejny nemeškal a věc oznámil na linku 158. K místu byly ihned vyslány policejní hlídky a podezřelé se s využitím informací od oznamovatele podařilo zadržet v obci Želeč. Odcizené zboží se vrátilo do prodeje," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

Přestože se jednalo o zboží v hodnotě přibližně tři a půl tisíce korun a tudíž by to mohl být přestupek proti majetku, jsou nyní oba muži podezřelí z trestného činu. Mladší je podezřelý z přečinu krádež, protože byl v minulosti již pro majetkovou trestnou činnost dvakrát odsouzen a za své jednání zbaven osobní svobody.

"Z důvodu recidivy mu za přečin krádež hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky," doplnil Kořínek a pokračoval: "Starší z mužů, který z místa krádeže řídil automobil, má vysloven zákaz řízení motorových vozidel a to až do října příštího roku. Proto je nyní kromě přestupku proti majetku podezřelý také z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za ten mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky."

Protože se po zadržení odmítl podrobit zkoušce ke zjištění ovlivnění zakázanými látkami, je navíc podezřelý také z přestupku podle zákona o silničním provozu. Za ten mu hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz činnosti na dobu od jednoho do dvou let. Za přestupek proti majetku mu pak hrozí pokuta až do padesáti tisíc korun.