Policie navrhla obžalovat muže, který vydíral Babiše. Hrozí mu osm let

Policie navrhla obžalovat muže, který čelí stíhání za vydírání premiéra Andreje Babiše (ANO). Na dotaz ČTK to uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Předpokládá, že dozorový státní zástupce o návrhu rozhodne do konce tohoto týdne. Obviněnému hrozí podle dřívějších informací dva až osm let vězení.

Premiér Andrej Babiš (na snímku z 7. dubna 2021) | Foto: ČTK