"Z peněžního ústavu jsme evakuovali asi čtyři desítky osob. Místo prohledal i policejní pes. Žádnou bombu jsme naštěstí nenašli. Případ dále vyšetřujeme a pátráme po pachateli, který se dopustil trestného činu šíření poplašné zprávy," uvedla policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Během vyšetřování byla pobočka uzavřena a všichni zaměstnanci byli venku z budovy. „Provoz na pobočce je obnoven. Jsme v kontaktu s Policií České republiky a vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nemůžeme poskytovat bližší informace,“ uvedl Patrik Madle, mluvčí banky ČSOB.

Pachateli v případě dopadení hrozí několik let ve vězení. Nepodařeného vtipu se dopustil ovšem ve chvíli, kdy na území České republiky stále platí nouzový stav a tomu bude také odpovídat trestní sazba. "V době nouzového stavu pachateli hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Pokud by k činu došlo mimo nouzový stav, tam je sazba nižší, a to až tři roky," dodala mluvčí Vilímková.