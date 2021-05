„NCOZ se intenzivně zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školku, která nebyla nijak specifikována. V součinnosti s krajskými ředitelstvími policie jsme přijali preventivní opatření a provádíme úkony směřující k vypátrání autora výhrůžky,“ sdělila policie.

NCOZ se intenzivně zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školku, která nebyla nijak specifikována. V součinnosti s krajskými ředitelstvími policie jsme přijali preventivní opatření a provádíme úkony směřující k vypátrání autora výhrůžky.#policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) May 6, 2021

Školky zavádí preventivní opatření

Starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) informaci o útoku dostal ve čtvrtek 6. 5. již kolem poledne. S některými ředitelkami mateřských školek ve Slaném osobně hovořil a všechny již kontaktovala policie. „Hovořil jsem s jednou paní ředitelkou a společně s manažerem kriminality ve městě jsme se domluvili, že zvýšíme dohled nad školkami a budeme opatrnější. Zavírat školky nebudeme. Útok je tuto chvíli cílený celorepublikově, nikoli pouze na město Slaný. Podle mých informací by k útoku mělo dojít v pátek 7. května a mělo by se jednat o hrozbu výbušninou,“ potvrdil starosta Hrabánek.

„Před chvílí mi volala policie, informaci jsem již předal do všech našich školek. Budeme prohlížet batohy, nebudeme nikoho pouštět do školky a nepůjdeme na základě doporučení ani na procházky nebo na zahradu,“ řekl ředitel děčínské školy na Máchově náměstí Martin Lána. Pod tuto školu spadají školky na Máchově náměstí a ve Vilsnici. Podle Lány situaci navíc komplikuje to, že se nyní konají zápisy do školek.

Zvýšený dohled nad školkami chystají bezpečnostní složky také na Šluknovsku. „Domluvili jsme se, že ve vesnicích okolo Varnsdorfu se o to postará policie a přímo ve Varnsdorfu to budou mít na starosti naši strážnici,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Varování dostala také školka v Liběšicích na Litoměřicku. „Varovali nás, abychom byli obezřetní především při přebírání nejrůznějších balíčků,“ přiblížil další opatření ředitel liběšické školy a školky Jan Táborský.

Policisté obchází i ředitele a ředitelky škol v Plzni a upozorňují je, aby byli obezřetní. „Přišel nás upozornit policista, abychom byli - hlavně během zítřka - obezřetní a doporučil nám, abychom raději s dětmi nechodili ven,“ řekla Blanka Linhartová, ředitelka 51. mateřské školy v Částkově ulici na Slovanech. „Co se týče zabezpečení naší školky, máme tu všude videotelefony, takže vždy vidíme, kdo jde do budovy,“ dodává Linhartová.

Někteří rodiče raději nechají děti doma

„Volala mi paní učitelka ze školky ve dvě hodiny odpoledne, že u nich byla policie a informovala na nekonkrétní anonym. Údajně se chystá v pátek nějaký šílenec, pokud neobdrží požadované peníze, vystřílet školku v České republice. Paní učitelky telefonovaly rodičům proto, aby se nevyděsili, pokud nějakou podobnou zprávu zaslechnou v rádiu nebo televizi. Zmínily taky, že na pátek připravují zvýšení bezpečnostních opatření a pochopí, pokud se rozhodneme nechat děti doma,“ tlumočila maminka, jejíž syn navštěvuje školku v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku.

Malý předškolák tak v pátek s největší pravděpodobností zůstane doma. „Paní učitelky byly hodně vyděšené. Doufám, že policie toho šílence vypátrá. V pondělí by přece jen měly jít do školek už všechny děti,“ zmínila žena.

Podle velitele břeclavských strážníků Stanislava Hrdličky je opatrnost na místě. „Nicméně bezprostřední nebezpečí nehrozí, rodiče mohou zůstat v klidu. Situaci nepodceňujeme a jsme připravení poskytnout součinnost policii,“ uvedl Hrdlička, který ke školkám v Břeclavi poslal hlídkovat devět strážníků.

Přímo své obyvatele varovala prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas radnice Prahy 22. „Varování pro rodiče dětí navštěvujících MŠ. Policie ČR nás dnes kontaktovala s oznámením, že na území celé České republiky se objevila výhrůžka útokem v mateřských školách. Není třeba podléhat panice, nicméně prosíme rodiče, aby podle svých možností zvážili případnou přítomnost svého dítěte v MŠ.“ Městská policie podle radnice zvýší dohled v okolí školek.

Výhružky pražským školám

Výhrůžkami útokem na neurčenou školu se zabývali například před dvěma lety pražští kriminalisté. Policie je zaznamenala na sociálních sítích, autor hrozil střelbou. Policisté proto posílili dohled u škol a informovali vedení. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v této souvislosti upozornil na náklady bezpečnostního nasazení ve výši až statisíců korun, které může stát od pachatelů vymáhat.

Koncem května muselo být kvůli hrozbám evakuováno ministerstvo vnitra na pražské Letné. Anonym nahlásil bombu, kterou pyrotechnici nenašli.