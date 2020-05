Hrozba Stb Brabencovi: únos dcery a zastřelení psa. Asanace je opět u soudu

Příslušníci StB vyhrožovali členovi hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislavu Brabencovi únosem dvouleté dcery či zastřelením psa, týdně ho vodili k několikahodinovým výslechům, prováděli u něj doma časté domovní prohlídky a připravili ho o možnost pracovat. Z těchto důvodů souhlasil s tím, že se z Česka vystěhuje.

Hudebník a člen skupiny The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec odpovídá novinářům na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1 24. září 2019. | Foto: ČTK

Disident to dnes řekl při líčení u Obvodního soudu pro Prahu 1 s pěticí bývalých příslušníků StB, kteří podle obžaloby chartisty a lidi nepohodlné komunistickému režimu na přelomu 70. a 80. let v rámci takzvané akce Asanace šikanovali a nutili k emigraci. Hrozí jim za to až desetileté tresty vězení. Brabenec skončil podle své výpovědi na výsleších zhruba padesátkrát. Některé výslechy trvaly až osm hodin. U jednoho z nich mu příslušníci StB řekli, že mu unesli dceru, a požadovali spolupráci. Muž neměl žádnou možnost si jejich slova ověřit. Nátlaku StB nepodlehla. Adventy jsem trávila v Bartolomějské, říká pamětnice Přečíst článek › Při domovních prohlídkách pak disidentovi vyhrožovali tím, že u něj najdou samopal s jeho otisky prstů, za což by mu hrozilo dlouholeté vězení. Jeden z příslušníků si také při prohlídkách pohrával s revolverem v ruce. "Jeho zábava byla, že mířil na psa a říkal: jestli se ten pes pohne, tak má smůlu," uvedl Brabenec. Nesměl ani pást krávy Při výsleších příslušníci StB někdejšího hudebníka podle jeho výpovědi několikrát bili, na počátku 80. let ho pak vyzvali k opuštění ČR. "Já se vystěhovat nechtěl," prohlásil Brabenec u soudu. Postupně však podle své výpovědi ztratil jakoukoli možnost zaměstnání. "Nakonec jsem už nesměl ani pást krávy v Krušných horách," uvedl. Z ČR proto odjel, přišel tím však o možnost dále působit jako hudebník, autor a ztratil přátele. StB ji zatkla těsně před svatbou. Místo veselky putovala do mokré kobky bez oken Přečíst článek › U soudu se z šikany vůči Brabencovi a dalším odpůrcům komunistického režimu zpovídají Zbyněk Dudek, Karel Hájek, Rudolf Peltan, Jaroslav Maryško a Jiří Šimák. Bývalý hudebník a chartista si jmenovitě vzpomněl na Dudka a Šimáka, ostatní obžalované si nepamatuje. Již dříve vyslechnutí disidenti Jiří Chmel a Jaroslav Neduha nedokázali konkrétně označit žádného z nich. I oni však uvedli, že k důvodům, proč přistoupili na vystěhování patřily vyhození ze zaměstnání, vyhrožování vězením a několikahodinové výslechy. Konspirační byty i klášter jako „Montážní ústav“. Kam sahala chapadla StB? Přečíst článek › Bývalí příslušníci StB podle obžaloby v rámci Asanace disidenty šikanovali v jejich bydlišti i v zaměstnání, bez důvodu je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Jsou obžalovaní ze zneužití pravomoci úřední osoby. Pětice vinu odmítá. Akci Asanace vymyslela StB na přelomu 70. a 80. let. Jejím cílem bylo fyzickým a psychickým nátlakem donutit občany nepohodlné režimu k trvalému opuštění republiky. Pracovníci StB po celé zemi začali předem vytypované odpůrce režimu šikanovat i fyzicky týrat. Dudák a Šimák už byli v souvislosti s Asanací v minulosti odsouzeni, za týrání disidentů jim soudy uložily nepodmíněný trest v délce tři a půl roku. Pražští pamětníci vzpomínají. StB nás sledovala i po návratu z Jáchymova Přečíst článek ›

Autor: ČTK