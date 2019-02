Smrtelná nehoda na Svitavsku. Auto narazilo do stromu, spolujezdkyně zemřela

Tragická dopravní nehoda se stala v sobotu krátce před půl pátou odpoledne na silnici 362 z Poličky do Jedlové u Modřece na Svitavsku. „Osobní automobil narazil do stromu, cestovali v něm tři lidé. Spolujezdkyně utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ uvedl mluvčí policie Ondřej Zeman s tím, že řidič byl zraněn lehce a třetí spolucestující – dítě bylo letecky transportováno do nemocnice.

Tragická dopravní nehoda se stala na silnici mezi Poličkou a Jedlovou. | Foto: Twitter: @hzs_pardubice

Více informací připravujeme.

Autor: Iva Janoušková