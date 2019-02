Černá v Pošumaví - Osobní auto narazilo ve čtvrtek ráno do auta v Černé v Pošumaví. "Řidič je v kritickém stavu," dodal policejní mluvčí Milan Bajcura. "Na místě je omezený provoz."

Osobní auto narazilo ve čtvrtek ráno do domu v Černé v Pošumaví. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

Řidiče v kritickém stavu do nemocnice transportoval vrtulník záchranné služby.



Řidič jel ze směru od Českého Krumlova a narazil do domu v mírné pravotočivé zatáčce, stopy po nárazu na domě jsou až do výšky 170 cm. Dům kromě dvou menších děr ve fasádě a odřených ploch nejeví známky výrazného poškození.



Obyvatelé domu jsou v práci a svědci nehody zatím nejsou žádní.



Podrobnosti připravujeme.