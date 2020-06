Policisté z hlídkové služby vystoupali za ním, přes okno vstoupili na otevřenou plochu do čtyřiadvacátého patra, kde muž seděl na římse s nohama přes okraj budovy.

"Policistovi se podařilo s nešťastníkem navázat verbální kontakt, tím se snažil získat čas do příjezdu vyjednavače. V jednom okamžiku však muž sestoupil přes okraj římsy a zůstal stát na potrubí asi devadesát metrů nad zemí. Vše už začínalo vypadat beznadějně," popsal situaci policejní mluvčí David Chaloupka.

Policistovi, který s mužem mluvil, se ale nakonec podařilo znovu upoutat jeho pozornost a přesvědčit jej, aby se vrátil zpět. "Přitom podal mladíkovi ruku a už ji nepustil. Tato extrémně nebezpečná akce tak naštěstí dopadla dobře," dodal Chaloupka.

Mladíkovi jeho záměr rozmluvil policista Váňa Novák z oddělení hlídkové služby. "Nejdřív jsme si mysleli, že jde o nedorozumnění, protože budova je velice dobře zabezpečená. Měli jsme za to, že je na střeše třeba dělník. Mladík seděl na okraji ve výšce devadesáti metrů. V takových situacích je třeba myslet na to, aby člověk nebyl pro nešťastníka impulzem ke skoku, musí s ním najít společnou řeč. Nejhorší chvíle byla, když s námi muž přestal komunikovat a přelezl přes okraj. V tu chvíli jsem opravdu myslel, že skočí. Naštěstí se mi ho podařilo rozmluvit a přesvědčit ho, že to, co chce udělat, není řešení," popsal Novák.

Na místo tak už ani nemusel dorazit policejní vyjednavač. Mladík policistům podal ruku a nechal se dovést zpět do bezpečí.