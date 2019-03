Demolice ale nehrozí, objekt projde rekonstrukcí a časem získá nové nájemníky.

„Od statika máme povolení do té poškozené budovy vstupovat. V současné době řešíme opravy objektu. Vypracováváme projektovou dokumentaci na rekonstrukci, včetně její ceny,“ řekl starosta Šternberka Stanislav Orság.

Azylový dům v Dalově zachvátil požár ve čtvrtek 21. února odpoledne.

Přestože se hasičům podařilo ze zakouřených prostor evakuovat dvacet osob a plameny uhasili zhruba do hodiny, oheň skončil velkou tragédií. Zemřelo malé dítě.

Další osoba byla při požáru zraněna a podle prvotních zpráv musela být s popáleninami transportována do nemocnice. Pravděpodobně se jednalo rovněž o dítě, bližší informace však policie nesdělila. Deníku se nepodařilo o stavu zraněného získat informace ani ve šternberské, ani v olomoucké fakultní nemocnici.

Návrat spíše nepravděpodobný

Děti tvořily asi polovinu evakuovaných. Pro všechny, kteří museli narychlo opustit budovu, se pracovníkům sociálního odboru podařilo ihned po požáru zajistit náhradní bydlení.

Někteří z nich nejbližší noc přečkali v jednom z evakuačních center ve Šternberku, kde jim hasiči a pracovníci charity zařídili vše potřebné.

Pro maminky s dětmi zajistili převoz do azylových domů v Kroměříži, Přerově a Olomouci. Že by se časem vrátily do Dalova, starosta Šternberka spíše vyloučil.

Většinou totiž nejde o místní, ale o lidi z celé republiky, takže rozhodujícím faktorem pro ubytování v takovém zařízení je aktuální počet volných míst.

„Všichni, kteří museli odejít, už byli přemístěni jinam, kde mohou zůstat. Jakmile bude dům znovu obyvatelný, nastěhují se tam další lidé v nouzi,“ vysvětlil Orság.

Kromě střechy nad hlavou bylo pro rodiče s dětmi nutné zařídit také třeba oblečení nebo potraviny, s čímž pomohla hlavně charita. Díky vlastním zásobám mohla okamžitě zareagovat a dodat každému, co potřeboval.

„Žádnou mimořádnou sbírku jsme organizovat nemuseli, to nejdůležitější jsme měli ve skladu. Navíc se zapojila i veřejnost, lidé darovali třeba boty nebo školní pomůcky,“ popsal situaci sociální pracovník Kamil Jaroš.

Příčina? Vyšetřování pokračuje

Příčiny tragédie nadále vyšetřují hasiči a policisté. Jednou z možných verzí, jak požár vznikl, je hra dětí s otevřeným ohněm.

„Nic bližšího se zatím určit nepodařilo. Vyšetřování pokračuje,“ potvrdil mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.

Kromě nedbalosti se prověřuje také cizí zavinění nebo technická závada na elektroinstalaci.