Babiš dostal od Černošic pokutu 250 tisíc. Je to nezákonné, hájí se

ČTK





Černošický městský úřad uložil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pokutu 250 tisíc korun za přestupek proti zákonu o střetu zájmů za to, že ovládá média. Právu to řekl Václav Knotek, který premiéra v tomto správním řízení zastupuje. Dodal, že podají odvolání. Odvolat se mohou k nadřízenému středočeskému krajskému úřadu. Černošický úřad uvedl, že jde o "nadále trvající přestupek". Podle Babiše je rozhodnutí nezákonné a porušuje jeho základní práva, sdělil ČTK. Verdikt černošického úřadu o Babišovi má podle protikorupční organizace Transparency International (TI) přesah i do dotací a zakázek.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK