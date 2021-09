Posudek Protopopové měl podle médií pomoci Babišovu synovi vyhnout se ze zdravotních důvodů stíhání v kauze Čapí hnízdo. Protopopová si stojí za tím, že stanovila správnou diagnózu. Babiš mladší nyní prohlašuje, že farma Čapí hnízdo byla od počátku projektem jeho otce a že on hrál roli bílého koně. Stíhání členů Babišovy rodiny v kauze padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo už bylo zastaveno. Obvinění nyní čelí jen premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová), oba vinu odmítají. K této kauze bude Babišův syn vypovídat na policii v pondělí.

Babiš mladší dříve médiím sdělil, že ho na Krym odvezl manžel lékařky Dity Protopopové, která vypracovala posudek o jeho duševním stavu a která dříve byla poradkyní jeho otce na ministerstvu financí. Dnes nechtěl podrobnosti své cesty na Krym komentovat, svému advokátovi také slíbil, že se k věci bude co nejméně vyjadřovat na sociálních sítích. "Budu se snažit nezlobit, nebudu nic říkat. Nemá smysl se sabotovat a házet si klacky pod nohy," podotkl.

Vyskočil ještě označil za "absolutní nesmysl", že by jeho klient byl v rukou manipulátorů.

"Výslech byl velice podrobný, pan Babiš podal úplné, vyčerpávající a pravdivé informace ke svému zavlečení na Krym. V tuto chvíli je vše v rukách policie a my pevně věříme, že celou věc nezávisle vyšetří tak, aby mohli být potrestáni ti, kteří za toto zavlečení odpovídají," shrnul právník Babiše mladšího František Vyskočil. „Budeme se domlouvat na dalších krocích. Velice nerad bych v tuto chvíli strategii odkrýval,“ uvedl.

Babiš junior dorazil k policejní služebně v pražské Bartolomějské ulici v deset hodin dopoledne, opouštěl ji po třetí hodině odpolední. Při vstupu do budovy novinářům řekl, že se nemá čeho bát, protože on je ten, kdo byl poškozen. "Mám z toho dobrý pocit," komentoval pak svůj výslech při odchodu.

Syn premiéra Andreje Babiše (ANO) Andrej dnes pět hodin vypovídal na policii ke své cestě na Krym. Doufá, že policie jeho věc nezávisle vyšetří. Dnešní podání vysvětlení označil za první krok. Svůj další postup zatím zveřejnit nechtěl, nevyjádřil se ani k tomu, zda na premiéra podal trestní oznámení. Muž dlouhodobě tvrdí, že ho na Krym nechal v roce 2017 proti jeho vůli odvézt otec, a to proto, aby mu znemožnil vypovídat v dotační kauze Čapí hnízdo.

