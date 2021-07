Přestupkové řízení v Černošicích tak nadále pokračuje. Informace ke kauze zveřejňuje radnice na webu úřadu. Naposledy to byla minulou sobotu informace o tom, že si soud vyžádal od radnice k věci stanovisko. "Žalující Ing. Andrej Babiš podle žaloby považuje zahájení řízení na základě podnětu Transparency International – Česká republika o.p.s. ze dne 20. 1. 2021 za nezákonné,“ uvedli černošičtí úředníci mimo jiné v dokumentu, ze kterého ohledně premiérovy žaloby citovaly rovněž Seznam Zprávy.

"Nezákonný zásah má podle žalobce, jak je uvedeno v žalobě, spočívat – zjednodušeně řečeno – v zahájení a vedení přestupkového řízení pro podezření ze spáchání přestupku zákona o střetu zájmů se žalobcem,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Praze. Podle ní je stěžejním argumentem to, že v dané kauze dochází k porušení zásady "ne bis in idem", v překladu tedy "ne dvakrát o tomtéž". To znamená, že by justice neměla posuzovat stejný případ dvakrát.

Černošický úřad, který je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, kde premiér žije, totiž o přestupku z podnětu neziskové organizace Transparency International už v minulosti rozhodoval. Premiér čelil podezření, že stále ovládá média spadající pod Agrofert. Úřad původně Babišovi vyměřil pokutu 200.000 korun, koncem září 2019 ale nadřízený středočeský krajský úřad oznámil, že v přestupkovém řízení nebylo prokázáno spáchání skutku a řízení bylo pravomocně zastaveno.

Letos v lednu se ale na městský úřad opět obrátila organizace Transparency International s tím, že disponuje novými důkazy ve věci. Černošice proto zahájily nové přestupkové řízení. Aktuální žaloba, kterou Babiš na krajský soud podal 14. května, by však zatím neměla mít na řízení vliv. "Tato žaloba odkladný účinek ani nic podobného nemá a je plně na úvaze žalovaného, zda bude v řízení pokračovat, či zda vyčká na výsledek soudního řízení," dodala mluvčí soudu.

„Z našeho pohledu je to spíše jenom nějaký taktický tah, snaha trošku zatlačit na úředníky, vytvořit na ně pres ze strany soudu. Možná i trochu vnesení mlhy do veřejného prostoru," reagoval na dotaz ČTK ředitel české pobočky Transparency International Petr Leyer. "Právně podle nás ta žaloba nedává smysl,“ dodal.