myšlenka se hlavou honí.

Hráti barman velmi touží,

zpronevěra kolem krouží.

Udělat kozla zahradníkem je známé rčení, které lze volně přeložit jako svěření věcí nepravé osobě. Do extrému převedené, je to, jako když se pyroman stane hasičem, zloděj policistou či pedofil vedoucím dětského oddílu.

Dalším příkladem může být zaměstnání gamblera v herně plné plechových blikajících skříněk, jak se nyní stalo v Ostravě. Barman se místo obsluhování hostů věnoval hře na automatech.

Během tří hodin prohrál 150 tisíc korun patřících majiteli provozovny. Naštvaně se pak sebral a z pracoviště odešel.

Kuriózní bylo také odhalení, o které se postarala návštěvnice herny. Ta se marně snažila přivolat obsluhu. Když se jí to ani po půlhodině nepodařilo, pojala podezření, že něco není v pořádku. Nevolnost, přepadení u baru napadaly ji různé scénáře…

V obavách z nejhoršího vytočila tísňovou linku. Po chvíli dorazili policisté, kteří záhadu rychle vyřešili, a to i za přispění provozní. Ta barmanovi zatelefonovala. Zjistila, kde je a přiměla ho k návratu do herny. Ukázalo se, že během odpoledne prohrál zmíněných 150 tisíc korun. Kromě toho vypil nemalé množství alkoholu, snědl i několik pytlíků brambůrek.

Na první pohled bylo jasné, že má do střízlivosti daleko. To záhy potvrdila i orientační dechová zkouška, jež ukázala hodnotu kolem tří promile alkoholu. Následovalo zadržení a výslech. Ten byl ale možný až po vystřízlivění. Dotyčný se ani nesnažil zapírat a vše přiznal. Čelí obvinění z trestného činu zpronevěry. V případě uznání viny mu hrozí až pět let vězení. Je stíhán na svobodě.