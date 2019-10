Vyostřenou konfrontací mezi soudkyní a obžalovaným skončil v úterý soudní proces s Jaroslavem Bartákem, který čelil obžalobě za plánování vražd a únosů.

Jaroslav Barták.

„Kdybyste mohla, dala byste mi trest smrti. Nevěřím v objektivitu tohoto soudu.“ Těmito slovy včera po vynesení rozsudku obvinil bývalý lékař Jaroslav Barták soudkyni libereckého krajského soudu Evu Drahotovou. I přes veškeré snahy obžalovaného a obhájkyně mu totiž soudní senát vyměřil za plánování tří vražd a tří únosů osm let ve vězení s ostrahou. Ty by si měl Barták odpykat poté, co mu skončí dvanáctiletý trest, který dostal za sexuální obtěžování asistentek. Soudkyně se proti jeho výrokům ostře ohradila a dala podnět ke státnímu zástupci, zda se nejedná o pohrdání soudem.