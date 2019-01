Zřídka užívaný důkaz použil v úterý 8. ledna liberecký soud při dalším projednávání případu doktora Jaroslava Bartáka obviněného z plánování vraždy tří lidí. Jednalo se o konfrontaci dvou svědkyň, jejichž výroky si protiřečily.

Jaroslav Barták u soudu v Liberci. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

„Za celou éru svého soudnictví, což je asi 25 let, jsem konfrontaci použila podruhé,“ podotkla soudkyně Eva Drahotová. „Účelem je, aby to jedna osoba nevydržela a bylo zřejmé, že nemluví pravdu,“ vysvětlila soudkyně. Důvodem konfrontace byly rozcházející se výpovědi svědkyň ohledně jednoho z důležitých důkazů. Tím je nahrávací zařízení ukryté v hodinkách, na které Bartákův spoluvězeň Miloš Levko zachytil, jak obžalovaný osnuje vraždy.

ROZPORY TRVAJÍ

Levkova nevlastní dcera už dříve před soudem řekla, že od neznámého muže přijala balíček, který pak předala vězeňské kaplance. Ta jej pak měla pronést do věznice. Obě se však držely své verze. „Žádné hodinky jsem od tebe nevzala. Říkal, že by mě do toho nikdy nezatáhl,“ tvrdila kaplanka. „Stojím si za tím, že jsem balíček předala,“ kontrovala druhá svědkyně.

Před soudem vypovídal i manžel kaplanky, který dříve vykonával stejné povolání. „Jako civilní pracovník neměla šanci zařízení pronést,“ sdělil. Zároveň přiznal, že věděl o tom, že jeho žena pronáší do vězení léky na bolest a na spaní. Test na detektoru lži kaplanka už dříve odmítla.

U soudu měl v úterý vypovídat také elitní pražský policista Josef Mareš, který se pro nemoc omluvil. Jak sdělila Levkova dcera, podle jejího otce se na pašování hodinek do věznice měla podílet i policie. To však Mareš už při prvním výslechu odmítl. Před soudní senát znovu předstoupí za dva týdny.

Jaroslav Barták měl v roce 2013 plánovat vraždy tří lidí a vydírání dalších tří osob. Jednou z obětí měl být údajně i generál Andor Šándor, který měl být probodnut v metru. Další dva měli být před vraždou mučeni. Pak chtěl údajně Barták za peníze z vydírání uprchnout helikoptérou do Běloruska. Soud mu za to v roce 2016 vyměřil patnáct let.

Obžalovaný se však odvolal a Nejvyšší soud vrátil případ zpět do Liberce s tím, aby soudní senát mimo jiné znovu prošetřil, jak se nahrávací zařízení dostalo do vězení. Barták od počátku trvá na své nevině. Výroky o vraždách prý pronášel v alkoholovém opojení. Podle něj se jednalo o komplot Levka a kaplanky. Barták si už odpykává 12letý trest za sexuální zneužívání svých asistentek. Soud bude pokračovat 23. ledna.