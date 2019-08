Díky přesnému popisu lupiče, který dala šestadvacetiletá zraněná žena, se ho podařilo dopadnout. Výtečníkovi je patnáct let. Přesto má na svém kontě už řadu deliktů. Nyní mu hrozí až pět let za mřížemi.

Mladík načerpal benzin do láhve a vstoupil do prodejny. Když měl zaplatit, udeřil prodavačku kovovým majzlíkem do hlavy. Žena upadla za pult. Pachatel jí pohrozil nožem, sebral z pokladny peníze a i se zbožím utekl.

Policisté a psovodka se vydali po jeho stopě. Zapojili se i strážníci. Ti objevili výtečníka na zastávce a předali kolegům.

„Pachatel zapíral, ale nakonec se pod tíhou důkazů přiznal a byl eskortován do cely. Jaké bylo překvapení kriminalistky, když zjistila, o koho se jedná. I přes svůj nízký věk má mladík na kontě nejméně sedm dalších trestných činů, včetně krádeží, které páchal s komplicem. Škoda přesáhla sto tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Nováková. Z vězení patrně hned tak nevyjde.