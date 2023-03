Na místě bylo v době incidentu asi dvanáct dětí ve věku od čtyř do pěti let. Policie okolnosti šetří.

Policie na svém Twitteru uvedla, že došlo k náhodnému výstřelu při manipulaci se služební zbraní.

Podrobnosti nezveřejnila, stejně jako příčiny, jak přesně k výstřelu došlo. I přesto, že nebyl nikdo zraněn, začal se věcí ihned zabývat příslušný odbor vnitřní kontroly.

„Krajský ředitel přijal opatření, aby k podobnému incidentu v budoucnu nemohlo dojít. K výstřelu ze služební zbraně mělo dojít po skončení besedy v době, kdy byl policista na odchodu z místnosti. Děti tedy nebyly v bezprostředním ohrožení," uvedla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová.

„Mrzí nás to a za chybu kolegy se tímto všem zúčastněným omlouváme,“ vyjádřila lítost policie.

Rodiče dětí byli otřeseni

Ředitelka Mateřské školy ve Dvořákově ulici se k případu odmítla vyjádřit.

Rodiče dětí, kteří ve čtvrtek odpoledne opouštěli školku se svými ratolestmi, byli ale otřeseni. „Stalo se, co se stalo, to nikdo neovlivní. Hlavně, že se nikdo nezranil. Můj syn má pět let, takže byl u toho. Zmiňoval se sice o střelbě, ale myslel si, že je to součást besedy. Vnímal to tedy paradoxně tak, že se mu to líbilo,“ řekla jedna z maminek, paní Helena.

Zápisy prvňáčků v Přerově se blíží, pro ukrajinské děti už nebudou zvlášť

„Jsem z toho v šoku. Něco takového by se stát rozhodně nemělo. Nebyla jsem u toho, ale doufám, že se to už nikdy nebude opakovat. Rozhodně by měla nastat opatření, jak něčemu takovému předcházet. Pro děti, které byly přímo na místě, je to určitě hrozné,“ svěřila se se svými pocity jiná z maminek, paní Ivana.

„Kdyby se stalo něco vážnějšího, tak opravdu nevím, jak by to policie vysvětlovala,“ rozčiloval se jiný tatínek.

Většina rodičů, kteří o problému diskutovali, se shodla na tom, že by se při policejních ukázkách měly používat atrapy, a ne skutečné zbraně.

Událostí se zabývá také radnice

Situaci řeší také vedení přerovské radnice. „Událost, která se stala, je politováníhodná. Všechno je teď v rukou policie, ta vyšetří podrobnosti. Byla to standardní součást předškolního vzdělávání, kdy se dětem představují různá povolání a jedním z nich je i policejní práce. Během besedy ale došlo při manipulaci se zbraní k výstřelu. Za sebe jsem rád, že se nikomu nic nestalo,“ shrnul přerovský radní a náměstek olomouckého hejtmana Michal Zácha (ODS).

Oprava silnice u Vinar začíná, dostala zabrat při stavbě dálnice D1

„Mám děti, takže se dokážu vžít do pocitů rodičů. Byl jsem ale účasten celé řady policejních akcí, na které chodí děti - jsou na nich zbraně, rozebírají se, a nikdy k ničemu takovému nedošlo. Je to ojedinělá událost a věřím, že se nic takového nikdy nezopakuje,“ uzavřel.