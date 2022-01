Hodiny hrůzy prožívala v srpnu 1996 jedna západočeská rodina. Nemohla totiž najít pětiletou Marušku. Naděje na to, že se jen někam zatoulala, vyhasly druhý den, kdy byla holčička objevena zneužitá a zavražděná. A další šok přišel poté, co se zjistilo, že brutálním vrahem je teprve patnáctiletý chlapec Vladislav V.

Žák zvláštní školy, který v tu dobu měl už za sebou oplétačky se soudy kvůli krádeži či loupeži, si vyhlédl romskou holčičku v městských sadech v Chebu. Slíbil jí sušenky a bonbony, a tak jela na kole za ním směrem ke hrázi nedaleké přehradní nádrže Skalka.

Bez slitování.Zdroj: Deník

U plovárny mladík dítě násilím svlékl, a když křičelo o pomoc, zacpal mu rukou ústa. I když Maruška plakala a bránila se, pokoušel se o pohlavní styk, přičemž dítěti poranil genitál a močovou trubici. Policistům údajně řekl, že si dával pozor, aby holčička neotěhotněla, to se podle něj totiž může stát i u pětiletého dítěte.

Jenže pak Maruška pronesla, že to poví mámě, a tato výhrůžka se jí stala osudnou. „Ty to mámě už neřekneš,“ uslyšela a mladík ji odtáhl k přehradě, kde ji hodil do hluboké vody. Když se holčička utopila, odešel domů, navečeřel se a usnul.

Když Vláďa druhý den zjistil, že rodina po Marušce pátrá, tvrdil, že předškolačku viděl s nějakým Němcem. Policie se po nadějné stopě ihned vydala, ale ještě ten den bylo tělíčko nalezeno a druhý den se školák doznal, že dítě má na svědomí.

Znalci dospěli k závěru, že mentální úroveň Vladislava V. odpovídá těžké debilitě, avšak žádné psychotické onemocnění u něj neshledali. Podle nich věděl, co činí, a je za to trestně odpovědný. Jednal plánovitě, cílevědomě, bez citů.

Krajský soud v Plzni mu za vraždu a pokus znásilnění uložil v květnu 1997 výjimečný trest odnětí svobody na devět let a zároveň mu nařídil ústavní ochranné psychiatrické léčení. Předseda senátu přitom konstatoval, že v případě dospělého člověka by se trest pro mimořádně vysoký stupeň nebezpečnosti obžalovaného pohyboval nejspíše kolem 20 až 25 let. Vladislav V. se odvolal, ale Vrchní soud potvrdil verdikt vynesený v Plzni.