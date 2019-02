Podle předsedy muslimské obce v Brně Muneeba Hassan Alrawiho slovně napadla její manželku pětice dělníků. „Byl to islamofobní útok. Byli to lidé z firmy, která dělá pro úřad úklid silnic. Když ji viděli zahalenou, začali jí sprostě nadávat. Proto zavolala městskou policii,“ uvedl muž.



Strážníci incident potvrdili. „Do Starého Lískovce jsme jeli za základě telefonátu. Na ženu z auta křičeli neznámí muži. Kromě toho na ni prý volali, ať se vrátí do Afghánistánu,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Na místě hlídka muže nezastihla. „Pátráním v okolí se jí podařilo po několika desítkách minut auto podle popisu najít a díky okamžitému prověření informací zjistili údaje o pravděpodobné totožnosti řidiče. Ten se podle oznámení choval nejhlučněji a byl nejvulgárnější. Podezřelého strážníci kontaktovali,“ dodal Ghanem.



Strážníci postupují případ do správního řízení pro podezření ze dvou různých přestupků proti občanskému soužití. Kromě ublížení na cti také kvůli možnému působení újmy pro etnický původ, rasu, víru nebo náboženství.