Oba dva poslal trestní senát ústeckého krajského soudu v pondělí 19. dubna do kriminálu za zločin těžkého ublížení na zdraví. Hrozilo jim až 16 let, jejich slitovný postoj ale agresorům ulevil. Dříve netrestaný třicátník Valášek nakonec od soudu odešel s čtyřmi roky, s 9,5letým trestem podobně starý Vondříček. Ten si ale kvůli svým předchozím trestům odsedí mnohem více.

Třicátníci z Litoměřic si muže bez domova vybrali k vybití agrese náhodně. Jak shrnul státní zástupce Vladimír Jan, Vondříček s Valáškem ho našli, jak polehává v trávě u Penny Marketu nedaleko železniční trati. „Začali na něj křičet a napadli ho nejméně opakovanými údery pěstí, kopáním a dupáním nohou v pevné obuvi,“ popsal žalobce s tím, že mu útočníci způsobili tržnězhmožděné rány a krevní výrony v oblasti hlavy a plic i mnohočetné oboustranné zlomeniny žeber.

To, že po činu utekli, bylo nakonec i k jejich škodě. Smrt muže totiž mohlo odvrátit včasné zahájení intenzivní a odborné lékařské péče. Tu ale v tu chvíli neměl kromě agresorů kdo zavolat. A bezdomovci nakonec selhal dech a krevní oběh. „Když jsem odcházel, tak žil. Neměl jsem důvod si myslet, že by byl ohrožen na životě,“ řekl k tomu Vondříček.

Ten byl v době spáchání zločinu nejspíš značně opilý. Když prý druhý den zjistil, že muž zemřel, byl v šoku. „Nyní toho lituji a trápí mě to,“ kál se a soudce Martin Parolek ocenil, že nekličkoval. Vondříček si prý na bezdomovci chtěl vybít zlost, zabíjet nemínil. „Myslel jsem si, že mu způsobím pár oděrek a podlitin,“ popsal recidivista, u kterého znalci z oboru psychologie našli znaky agresivity a disociality. Jedinou možnost aspoň částečné nápravy podle nich má, když si odvykne. I přesto, že s pitím už dřív byl v Horních Beřkovicích, ambulantní protialkoholní a protitoxikomanická léčba ho podle verdiktu senátu čeká ještě po návratu ven.

S mírnějším trestem než hlavní motor zběsilého útoku na bezdomovce odešel v pondělí od soudu Valášek, který měl v sobě v době útoku tři rivotrily a prý jen pár loků piva. Jak u líčení potvrdil i Vondříček, jeho značně subtilnější kumpán neútočil tak surově. „Jen jsem mu střední silou dvakrát třikrát kopnul do nohou a do rukou na začátku a nadával mu. Nemlátil jsem do něj hlava nehlava,“ potvrdil Valášek s tím, že se dokonce jednou Vondříčka snažil neúspěšně přimět, aby šli pryč.

Přesto, že Valášek slyšel, jak v muži něco prasklo, nemyslel si, že by měl umřít. „Až druhý den jsem si uvědomil, co se stalo. Když jsem z místa odcházel, byl jsem v šoku, bál jsem se, že by mě s tím spojovali, proto jsem nezavolal pomoc,“ dodal dříve netrestaný muž, který činu také zalitoval. To mu před senátem aspoň trochu spravilo reputaci.

Šestnáct let ve vězení

Vondříček za mřížemi stráví celkem přes 16 let. Bezdomovce totiž ubil a ukopal, už když měl být za starší případ ve výkonu pětiletého trestu. Do něj ale tehdy v rozporu se zákonem včas nenastoupil. Šlo o to, že už před třemi roky bez zřejmého důvodu brutálně napadl dva mladíky v litoměřickém lesoparku pod Mostnou horou. A to i když byl v podmínce za jiný delikt. Známý potížista se už dříve dopustil vyhrožování a nelegálního posprejování zdi, opilý přišel jednou i k okresnímu soudu. U toho krajského se oba dva muži v pondělí vzdali nároku na odvolání, rozsudek je tak pravomocný.

Zemřelý Jan Balík pocházel z Libochovan, malé obce napůl cesty mezi Litoměřicemi a Ústím. Jeho kumpáni ho označovali za nejstaršího „bezďáka“ ve městě. Krátce po zločinu mu po svém vzdali hold: zapálili mu hřbitovní svíčku a položili uvadlý květ do prázdné krabice od pizzy na schody nádraží, kde vysedával. „Jeho život ukončily kopance vrahů z Žitenic. Čest jeho památce,“ napsali o jejich „Honzíkovi“ litoměřičtí lidé bez domova.

K jeho ubití stačilo asi méně, než by tak bylo u jiného člověka. Jak potvrdili znalci z oboru lékařství, Balík nebyl zrovna v dobrém zdravotním stavu. A to také kvůli dlouhodobému užívání alkoholu na ulici. Když zemřel, naměřili mu 1,83 promile.