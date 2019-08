Soudní znalec z oboru psychiatrie Petr Nedoma navrhnul obžalovanému ústavní protialkoholní léčbu. „Osmačtyřicetiletý Jurkovič je ve čtvrté fázi závislosti na alkoholu. Jednal v opilosti, jeho schopnost ovládat se byla podstatně snížená,“ sdělil.

Druhý soudní znalec Michal Pernička doplnil, že Jurkovič jednal impulzivně a bezmyšlenkovitě. „S druhým mužem byli přátelé, takže nepřepokládám, že ho chtěl zabít,“ uvedl.

Podle státního zástupce Petra Bejšovce si obžalovaný musel být vědomý toho, že druhému člověku může ublížit. „Udeřil ho sekerou do hlavy, mohl zemřít,“ poznamenal. Bejšovec navrhnul uznat obžalovaného vinným z pokusu o vraždu a chtěl mu udělit deset let vězení, což je spodní hranice trestu za vraždu.

Obhájce Rudolf Bartošík s Bejšovcem nesouhlasil. „Nebyly naplněné prvky vraždy, případ by měl být vyhodnocený jako těžké ublížení na zdraví,“ prohlásil. Navrhnul obžalovanému tříletý podmíněný trest na dobu pěti let a ambulantní protialkoholní léčbu.

Bartošík dodal, že obžalovaný nechtěl druhého muže zavraždit. „Sekerou mířil do zad, to by muže nejspíše nezabilo. Hned po útoku se mu snažil pomoct, přivolal sanitku, a přestože se s poškozeným dohodli, že řeknou, že poškozený spadl ze střechy, po odjezdu sanitky se šel muž sám udat na policii,“ uvedl Bartošík.

Obžalovaný Peter Jurkovič později svého známého pravidelně navštěvoval v nemocnici. „Už mi to odpustil, jsme dobří přátelé, nadále se bavíme, jakoby se nic nestalo,“ sdělil.

Krajský soud ve středu udělil Jurkovičovi trest sedm a půl roku vězení za pokus o vraždu. „Byl to silný úder, poškozený měl zlomenou lebeční klenbu a počínající otok mozku. Kdyby mu záchranáři ihned nepomohli, mohl na následky zemřít,“ zdůvodnil soudce Michal Zámečník.

Dodal, že trest je mimořádně snížený pod spodní hranici kvůli polehčujícím okolnostem. „Obžalovaný se nikdy dříve nedopustil trestné činnosti, a přestože se s mužem domluvili, že řeknou vymyšlenou verzi o pádu ze střechy, Jurkovič se šel nakonec přiznat na policii,“ sdělil Zámečník.

Soud Jurkovičovi udělil povinnost podstoupit protialkoholní ústavní léčbu a zaplatit přes třiadvacet tisíc korun pojišťovně.

Obžalovaný se ihned po rozsudku odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci.

JANA KOPECKÁ