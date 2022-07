Zhruba pětačtyřicetiletý Jan C. se živí v pohostinství. Když šel v uplynulých dnech k ránu domů z práce, přihodila se mu nemilá věc. „Stalo se to na Benešáku,“ uvedl muž svůj nedávný, hojně čtený příspěvek na Facebooku. A pokračoval, že dva muži zhruba ve věku 17-19 let ho nejprve slovně a pak i fyzicky napadli.