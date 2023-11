Polovina lidí má stejné heslo do různých aplikací. Odborníci před tím varují

Heslo_1234. I takhle primitivně často vypadá „bezpečnostní“ heslo, které si Češi volí jako přístup do svých mailů, sociálních sítí či bankovních služeb. Kvůli pohodlnosti si navíc stejné dávají do více internetových aplikací a mění ho jen málo. Zjistil to poslední průzkum, který v rámci takzvaného Indexu Kyberbezpečnosti provedla agentura Ipsos pro Českou bankovní asociaci (ČBA). Ta i letos spustila za mediální podpory Deníku.cz vzdělávací kampaň #nePINdej!, během níž se může široká veřejnost seznámit s nejčastějšími typy podvodů a naučit se, jak jim nenaletět.

Jak vytvořit bezpečné heslo? Dozvíte se uvnitř článku | Foto: Shutterstock