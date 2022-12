Nábor takzvaných money mules probíhá různými způsoby – časté jsou různé inzeráty, telefonáty nebo e-maily. Nabízejí přitom snadný přivýdělek za drobnou práci z domova.

Milost pro polské šamany soudce překvapila. Kladu si otázky, říká Miroslav Mucha

Kolik lidí v Česku se takto nechá zlákat nikdo přesně neví. „Lze odhadovat, že se aktuálně jedná v celém bankovním sektoru o stovky takovýchto klientů, kteří se nechají k této činnosti každý měsíc zlákat s vidinou snadného zisku. V poslední době pachatelé cílí zejména na osoby ze zahraničí, které v České republice získaly dočasný pobyt nebo azyl a jejichž současná životní situace je nutí hledat pro sebe i další rodinné příslušníky jakýkoliv zdroj obživy,“ přiblížil Barák.

Odborníci nabádají k opatrnosti

Jak přitom ukázala zmíněná mezinárodní policejní akce, do níž bylo zapojeno pětadvacet zemí světa, nejsou bílí koně rozhodně problémem jen České republiky. Policisté po celém světě od září do listopadu odhalili bezmála devět tisíc bílých koní a 222 náborářů.

Český trestní zákoník na podobné aktivity pamatuje několika paragrafy, přičemž odsouzenému bílému koni může hrozit i několikaleté vězení.

Tahání za rohy i kopance: Průvod Krampusáků skončil v Jihlavě ostudou

Odborníci proto nabádají k opatrnosti. „Je třeba si u těchto nabídek vždy vyžádat detailní informace o tom, kdo a proč mi takovou nabídku poskytuje, znát podmínky, za kterých mám nabízenou činnost provádět, a současně si k tomu stačí i položit často velmi jednoduchou otázku – a to, zda to, co je mi nabízeno, nevypadá náhodou tak lákavě, že by to spíš mělo vzbudit mou nedůvěru, protože je to tak snadné, že to nemůže být pravda,“ bezpečnostní expert.

Tento týden také Europol společně s evropskými bankovními institucemi k této problematice rozjíždí kampaň s názvem Neuď bílým koněm. V České republice ji zastřešuje právě Česká bankovní asociace společně s policií a Nejvyšším státním zastupitelstvím.